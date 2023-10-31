31 EKİM 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

13:00 Kasımpaşa - 68 Aksaray Bld. Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

14:00 Keçiörengücü - Burhaniye Bld. Ziraat Türkiye Kupası ZTK Yayın Yok

14:00 Manisa FK - Pazarspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Yayın Yok

14:00 Gençlerbirliği - Mehmet Akif Ersoy Üni Ziraat Türkiye Kupası ZTK Yayın Yok

15:00 Afjet Afyonspor - Muşspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

15:00 Azerbaycan - Karadağ Uefa Kadınlar Uluslar Ligi CBC Sport

17:30 Hatayspor - Sarıyer Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

19:00 Türkiye - Lüksemburg Uefa Kadınlar Uluslar Ligi TRT Spor

20:00 Alanyaspor - Kütahyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

20:00 Wolfsburg - Leipzig Almanya Kupasi DFB Pokal Smart Spor 2

20:00 Stuttgart - Union Berlin Almanya Kupası DFB Pokal D Smart GO

20:00 St.Pauli - Schalke 04 Almanya Kupasi DFB Pokal D Smart GO

22:45 Hibernian - Ross County İskoçya Premier Lig S Sport Plus

22:45 Kaiserslautern - Köln Almanya Kupasi DFB Pokal Smart Spor 2

22:45 Monchengladbach - Heidenheim Almanya Kupasi DFB Pokal Spor Smart

22:45 Arminia Bielefeld - Hamburg Almanya Kupasi DFB Pokal D Smart GO

23:00 Bologna - Verona İtalya Kupasi TRT Spor