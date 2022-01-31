31 Ocak Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

31 Ocak Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16:30 Galatasaray hazırlık çalışmaları - GS TV

17:00 Zorya - Spartak Subotica - Hazırlık Maçı - Zorya Youtube

22:00 Estoril - Paços Ferreira Portekiz Liga NOS - Bilyoner TV

22:45 Portsmouth - Charlton Athletic İngiltere EFL League 1 beIN Sports 3, Bilyoner TV

23:00 Ibiza - Real Zaragozaİspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV