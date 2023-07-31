31 TEMMUZ 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

13:20 PSG - Inter Hazırlık Maçı Yayın Yok

15:00 Heidenheim - Paphos Hazırlık Maçı Heidenheim FC Youtube

17:00 Mainz - St.Gallen Hazırlık Maçı Mainz 05 Youtube

19:00 Salernitana - Hatayspor Hazırlık Maçı Yayın Yok

19:30 Volendam - Alanyaspor Hazırlık Maçı Yayın Yok

20:00 Galatasaray - Zalgiris Vilnius UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yayın Yok

20:30 Zimbru Chisinau - Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus

21:30 Celtic - Athletic Bilbao Hazırlık Maçı Yayın Yok

21:45 Grosseto - Fiorentina Hazırlık Maçı Yayın Yok