Konyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Konyaspor - Beşiktaş canlı olarak beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u yenerek ilk yarıyı galibiyetle bitirmeye çalışacak. Beşiktaş, ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan elde etti.

Konyapor ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı.

Konyaspor'da cezaları bulunan Serdar Gürler ile Ahmet Çalık karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier ile sakatlıkları bulunan Alex Teixeira, Necip Uysal, Mert Günok, Georges-Kevin N'Koudou ve Gökhan Töre kadroda yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Anicic, Abdülkerim, Guilherme, Rahmanovic, Musa, Hadziahmetovic, Bytyqi, Mpoku, Cikalleshi

Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Serdar, Rıdvan, Ghezzal, Pjanic, Josef, Oğuzhan, Larin, Batshuayi