Beşiktaş-Trabzonspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Maç sonucu: Beşiktaş 1-2 Trabzonspor

90;+6 Gol… Beşiktaş 1-2 Trabzonspor (Cornelius)

81' Beşiktaş'ta Vida, Abdülkadir'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

67' Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası dışına açılan topa Umut Meraş gelişine vurdu ancak oldukça farklı şekilde üstten auta attı.

62' Gol… Beşiktaş 1-1 Trabzonspor (Larin)

51' Josef'in sağ kanattan ortasına penaltı noktası üzerinde Güven kafayı vurdu ancak yerden de sekip yumuşayan top kaleci Uğurcan'da kaldı.

48' Umut'tan pası alan Güven Yalçın ceza sahası ön çizgisinden, hafif sol çaprazdan uzak köşeye ayak içiyle müthiş vurdu. Ağlara doğru giden topu Uğurcan parmaklarınnı ucuyla kornere çeldi.

47' Beşiktaş'ta Cyle Larin, Abdülkadir'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 0-1 Trabzonspor

45+4' Gol… Beşiktaş 0-1 Trabzonspor (Abdulkadir Ömür)

40' Bu kez Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ghezzal'ın derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Larin karşı karşıya pozisyonda hafif sol çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla nefis bir kurtarışa imza attı.

39' Trabzonspor'da Dorukhan sarı kart gördü.

36' Taraftarının desteğini de arkasına alan Beşiktaş ilk yarıda son anlara girilirken rakip kaledeki baskısını bir hayli artırdı.

35' Köşe vuruşunun devamında ceza sahası dışında topu alan Ghezzal önünü açıp sol ayağıyla yerden vurdu. Kaleci Uğurcan iki hamlede kontrolü sağladı.

34' Beşiktaş gole yaklaştı. Josef'in sağ kanada nefis pasını ceza sahası içinde kontrol eden Rosier kale alanına doğru sert bir orta kesti, Vitor Hugo kale alanında müdahale etmek isterken ters vuruş yaptı. Bu top direğin hemen üzerinden kornere çıktı.

31' Trabzonspor'da sakatlanan Bakesetas'ın yerine Siopis oyunda.

24' Beşiktaş çok adamla atağa çıktı. Pjanic'in sağ çaprazdan ortasına arka direkteki Larin kafayı vurdu ancak etkili olamadı, top auta çıktı.

21' Trabzonspor savunması Umut Meraş'ı çok boş bırakmaya başladı. Beşiktaş da ataklarını yine Umut üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyor ancak şu ana kadar ortaların birçoğu isabetsiz oldu.

12' Beşiktaş bu kez sağ kanattan etkili geldi. Roseir'nin kale alanına doğru yerden ortaladığı topa müsait durumdaki Güven ayağının içiyle vurdu ancak kaleci Uğurcan üzerine yumuşak bir şekilde gelen topu kontrol etmekte zorlanmadı.

10' Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Umut Meraş taç çizgisi önünden ortasını yaptı. Yakın direkteki Güven'in sol ayağıyla gelişine volesinde top yandan auta çıktı.

10' Karşılaşmanın ilk bölümü golsüz eşitlikle geçiliyor. İki taraf da henüz oyun üstünlüğünü eline alamadı.

9' Bakasetas'ın kornerden arka direğe doğru kestiği topa Vitor Hugo kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

3' Beşiktaş kendi sahasından hazırlık paslarıyla çıkmaya çalışıyor ancak Trabzonspor orta alandaki baskıyla hemen topu kapıyor.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor.

Karşılaşma saat 19:00'da başladı. Beşiktaş'ın stadında oynanacak karşılaşmayı Erkan Özdamar, yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam ile yönetiyor. Mücadele Beın Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Alex Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Larin, Güven Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Marek Hamsik, A. Ömür, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny