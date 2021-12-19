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    Fenerbahçe - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 17. haftasında zirve yarışından kopmamak isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş dev derbide mücadele edecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 08:48
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    Fenerbahçe - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

    Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Derbiyi beIN Sports 1 naklen ekranlara getirecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Berke, Serdar, Kim Min-Jae, Szalai, Nazım, Sosa (Mert Hakan), Crespo, Osayi, İrfan Can, Mesut, Berisha

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

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