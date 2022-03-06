Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
561.681
-0.23%
BTXN Coin
38.10
0.55%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Fenerbahçe - Trabzonspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, lider Trabzonspor'u ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2022 - 18:54
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 18:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

    Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

    Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den ekranlara geliyor.

    iLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay; Osayi, Serdar, Min-jae Kim, Szalai; Crespo, Mert Hakan, Zajc; İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius


    İlginizi Çekebilir

    Dünyanın en büyük nükleer santralleri
    Ekonomi

    Dünyanın en büyük nükleer santralleri

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması İçin Kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması İçin Kaydolun!

    Toptancılarda yağ izdihamı
    Ekonomi

    Toptancılarda yağ izdihamı

    Görüş Bildir