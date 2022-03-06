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Fenerbahçe - Trabzonspor - CANLI SKOR
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, lider Trabzonspor'u ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 06.03.2022 - 18:54
- Güncelleme : 06.03.2022 - 18:56
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Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den ekranlara geliyor.
iLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay; Osayi, Serdar, Min-jae Kim, Szalai; Crespo, Mert Hakan, Zajc; İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius