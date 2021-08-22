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Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, eski hocası Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor ile karşılaşıyor.
- Haber Merkezi
- 22.08.2021 - 20:43
- Güncelleme : 22.08.2021 - 20:52
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı olarak beIN Sports'ta yayınlanacak.
Ligin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, Antalyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Antalyaspor ise sahasında oynadığı ilk hafta müsabakasında Göztepe ile 1-1 berabere kalmıştı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Tisserand, Szalai, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Samatta
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri (K), Wright, Güray, Poli, Fredy, Amilton, Ghacha, Bünyamin, Veysel