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    Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, eski hocası Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor ile karşılaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 20:43
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 20:52
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    Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor.

    Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı olarak beIN Sports'ta yayınlanacak.

    Ligin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, Antalyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

    Antalyaspor ise sahasında oynadığı ilk hafta müsabakasında Göztepe ile 1-1 berabere kalmıştı.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Tisserand, Szalai, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Samatta

    Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri (K), Wright, Güray, Poli, Fredy, Amilton, Ghacha, Bünyamin, Veysel

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