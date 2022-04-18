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    Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 33. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 19:12
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 20:28
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    Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

    Galatasaray’ın stadında saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORT'tan naklen yayınlanacak.

    İlk 11'ler

    Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Pulgar, Kerem, Babel, Halil

    Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Philip, Campi, Buğra, Mustafa, Kenan, Azubuike, Tetteh, Donsah, Karim, Dicko


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