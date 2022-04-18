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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 33. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 18.04.2022 - 19:12
- Güncelleme : 18.04.2022 - 20:28
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Galatasaray’ın stadında saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORT'tan naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Pulgar, Kerem, Babel, Halil
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Philip, Campi, Buğra, Mustafa, Kenan, Azubuike, Tetteh, Donsah, Karim, Dicko