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Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri
Milli aranın ardından Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 11.09.2021 - 08:51
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Karşılaşma saat 20:00'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Beşiktaş, zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Zorlu maçtan puan kaybı yaşamadan ayrılmak isteyen Yeni Malatyaspor ise galibiyet hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, N'Koudou, Ghezzal, Batshuayi
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Wallace, Semih, Sadık, Mustafa, Jospin, Mallan, Aabid, Haddadi, Adem, Kubilay