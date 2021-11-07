Fatih Karagümrük-Galatasaray - CANLI SKOR

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Maç sonucu: Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray

88' Gol… Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray (Mohamed)

73' Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Babel çok sert bir vuruş yaptı ama üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

72' Ömer'in soldan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top ters kanada doğru açıldı...

69' Gol… Fatih Karagümrük 1-0 Galatasaray (Bertolacci)

54' Kerem, Benatia ile girdiği mücadele sonrasında yerde kalarak faul bekledi ama maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

48' Babel'in sağdan ortasında Hedenstad kafayla karşıladı topu.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fatih Karagümrük 0-0 Galatasaray

34' Jimmy Durmaz'ın pasında topla buluşan Borini uzak mesafeden şansını denedi ama bu vuruşta isabet yok. Aut...

30' Emre Kılınç'ın sağdan arka direğe doğru yaptığı ortada Ömer topu içeri çevimek istedi ama Viviano dikkatli...

26' Babel'in hafif sağ çaprazdan yaptığı ortada Halil kale önünde kafa vuruşunu yaptı ama Viviano gole izin vermedi.

24' Karagümrük'te sakatlanan Burak oyuna devam edemedi ve yerini Adnan'a bıraktı.

19' Sağ kanattan hareketlenen Ahmed Musa, Ömer'den sıyrılıp orta şut karışımı bir vuruş yaptı, top üstten dışarı gitti.

13' Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Babel'in vuruşunda isabet yok.

6' Sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Caner, Karamoh'un önüne doğru bir pas gönderdi ama topun şiddetini ayarlayamadı. Aut...

1' Maç başladı.

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 16:00'da oynanan karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlandı.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Biglia, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz, Borini, Hedenstad, Pesic, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Karamoh

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Kerem, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Halil Dervişoğlu