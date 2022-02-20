- Haberler
- Futbol Haberleri
- Alanyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Alanyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 20.02.2022 - 14:52
- Güncelleme : 20.02.2022 - 14:59
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Alanya’nın stadında saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Ligde en yakın rakibi Konyaspor'un 11 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.
Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Alanyaspor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juan Fran, Milunovic, Fatih, Borja, Emre, Novais, Efkan, Efecan, Candeias, Wilson Eduardo
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius