Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.47
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
528.294
-3.48%
BTXN Coin
38.44
-1.25%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 10 C

    Alanyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 14:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alanyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

    Alanya’nın stadında saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Ligde en yakın rakibi Konyaspor'un 11 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

    Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Alanyaspor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.

    İLK 11'LER

    Alanyaspor: Marafona, Juan Fran, Milunovic, Fatih, Borja, Emre, Novais, Efkan, Efecan, Candeias, Wilson Eduardo

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna'daki personelin yerleri değiştirildi
    Gündem

    Ukrayna'daki personelin yerleri değiştirildi

    Global Kripto Hareketleri İle Yüksek Kazançlar Al!
    Btcrobo

    Global Kripto Hareketleri İle Yüksek Kazançlar Al!

    Muğla sahillerinden görüntüler
    Gündem

    Muğla sahillerinden görüntüler

    Görüş Bildir