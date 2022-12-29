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    Edin Visca ameliyat oldu

    Hatayspor maçında sol kolu kırıldıktan 3 ay sonra sahalara geri dönen Edin Visca'nın bu kez de sol omuz köprücük kemiği kırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 12:11
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    Edin Visca ameliyat oldu

    Trabzonspor, Edin Visca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    Bordo-mavililerin açıklamasında, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Bosnalı futbolcunun sol omuz köprücük kemiğinde kırık tespit edildiği ve 32 yaşındaki futbolcunun ameliyat olduğu aktarıldı.

    Kırığa müdahale edildi

    Açıklamada, "Futbol A Takım doktorumuz Halil Polat, futbolcumuz Edin Vişça'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Halil Polat, "Takımımızın deplasmanda oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca'nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol omuz köprücük kemiğinde kırık (klavikula kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuz bugün Acıbadem Maslak Hastanesi'nde Prof. Dr. Mehmet Erdil tarafından gerçekleştirilen ve bizim de eşlik ettiğimiz başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine de en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır." dedi.

    Edin Visca

    Sakatlığı yeni bitmişti

    Sahalardan yaklaşık 2 ay uzak kalacak olan Edin Visca'nın, sezonun 2. haftasında oynanan Hatayspor maçında sol kolu kırılmış ve ameliyat olan futbolcu, sahalaradan 3 ay uzak kalmıştı.


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