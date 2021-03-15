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    Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisinde yok

    Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisinde yok

    Gençlerbirliği maçında sakatlanan Gökhan Gönül'ün, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyeceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde sağ bekte Nazım Sangare oynayacak.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 15:25
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 15:57
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    Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, rakibine 2-1 yenilerek beklenmedik bir mağlubiyet almıştı.

    Liderin 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilere bir kötü haber de Gökhan Gönül'den geldi.

    ÖDEM TESPİT EDİLDİ

    Dünkü karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen 36 yaşındaki oyuncunun, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve ortadaki kemikte ödem tespit edildi.

    Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisinde yok #1

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR’ı çekilen futbolcumuz Gökhan Gönül’ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

    DERBİDE YOK

    Tecrübeli sağ bekin, bu pazar oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi. Gökhan'ın yerine Nazım Sangare'nin oynaması bekleniyor.

    Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisinde yok #2

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