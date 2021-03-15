- Haberler
- Futbol Haberleri
- Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisinde yok
Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisinde yok
- Haber Merkezi
- 15.03.2021 - 15:25
- Güncelleme : 15.03.2021 - 15:57
Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, rakibine 2-1 yenilerek beklenmedik bir mağlubiyet almıştı.
Liderin 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilere bir kötü haber de Gökhan Gönül'den geldi.
ÖDEM TESPİT EDİLDİ
Dünkü karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen 36 yaşındaki oyuncunun, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve ortadaki kemikte ödem tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR’ı çekilen futbolcumuz Gökhan Gönül’ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
DERBİDE YOK
Tecrübeli sağ bekin, bu pazar oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi. Gökhan'ın yerine Nazım Sangare'nin oynaması bekleniyor.