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Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri
Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı. Fenerbahçe'nin bay geçeceği haftada kritik maçlar pazar ve pazartesi oynanacak.
- 07.09.2022 - 16:44
- Güncelleme : 07.09.2022 - 16:53
Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Başakşehir mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Haftanın programı ve yönetecek hakemler şu şekilde:
9 Eylül Cuma
20.00 Alanyaspor - Ankaragücü - Mert Güzenge
10 Eylül Cumartesi
17.00 Konyaspor - Hatayspor - Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Fatih Karagümrük - Giresunspor - Erkan Özdamar
11 Eylül Pazar
17.00 Sivasspor - İstanbulspor - Hüseyin Göçek
20.00 Kasımpaşa - Galatasaray - Volkan Bayarslan
20.00 Kayserispor - Antalyaspor - Bahattin Şimşek
20.00 Gaziantep FK - Ümraniyespor - Ümit Öztürk
12 Eylül Pazartesi
19.00 Beşiktaş - Başakşehir - Halil Umut Meler
21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor - Atilla Karaoğlan