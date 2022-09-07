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    Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri

    Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı. Fenerbahçe'nin bay geçeceği haftada kritik maçlar pazar ve pazartesi oynanacak.
    • 07.09.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 16:53
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    Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri

    Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Başakşehir mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

    Haftanın programı ve yönetecek hakemler şu şekilde:

    9 Eylül Cuma

    20.00 Alanyaspor - Ankaragücü - Mert Güzenge

    Süper Lig de 6. haftanın hakemleri #1

    10 Eylül Cumartesi

    17.00 Konyaspor - Hatayspor - Tugay Kaan Numanoğlu

    20.00 Fatih Karagümrük - Giresunspor -  Erkan Özdamar

    Süper Lig de 6. haftanın hakemleri #2

    11 Eylül Pazar

    17.00 Sivasspor - İstanbulspor - Hüseyin Göçek

    20.00 Kasımpaşa - Galatasaray - Volkan Bayarslan

    20.00 Kayserispor - Antalyaspor - Bahattin Şimşek

    20.00 Gaziantep FK - Ümraniyespor - Ümit Öztürk

    Süper Lig de 6. haftanın hakemleri #3

    12 Eylül Pazartesi

    19.00 Beşiktaş - Başakşehir - Halil Umut Meler

    21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor - Atilla Karaoğlan

    Süper Lig de 6. haftanın hakemleri #4


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