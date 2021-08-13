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    Beşiktaş-Rizespor - CANLI SKOR

    Süper Lig'de 2021-22 sezonunun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, evinde Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 20:28
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 22:29
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    Beşiktaş-Rizespor - CANLI SKOR

    Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Rizespor

    94' Gol... Beşiktaş 3-0 Rizespor (Larin)

    80' Oğuzhan'ın pasıyla sol kanatta Gökhan hareketlenmek istedi. Ama ofsayt bayrağı havada.

    75' Rosier'in sağ kanattan ortasında arka direkte Larin kafayı vurdu. Top yandan dışarıya gitti.

    62' N'Koudou'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Salih'in vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

    55' Beşiktaş rakip ceza sahası civarında pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.

    52' Gol... Beşiktaş 2-0 Rizespor (Atiba)

    46' İkinci yarı başladı.

    94' Gol... Beşiktaş 3-0 Rizespor (Larin)

    41' Sol kanattan N'Koudou'nun ortasında top kaleci Gökhan'da kaldı.

    37' Ronaldo Mendes'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Remy topu indirdi. Vida boşta kalan topu kalecisi Ersin'e kazandırdı.

    32' Sabo, Josef'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

    31' Sol kanattan Ghezzal'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Atiba'dan seken topu Vida, röveşata ile kaleye göndermek istedi. Ama çerçeveyi bulamadı.

    16' Sağ kanattan bindiren Baiano'nun ortasında top kaleci Ersin'de kaldı.

    13' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ghezzal topu uzaklaştırdı.

    13' Cemali'nin sol kanattan yerden ortasında Vida topu kornere gönderdi.

    9' Gol... Beşiktaş 1-0 Rizespor (N'Koudou)

    3' İki takım da ilk dakikalarda orta sahada karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

    Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başladı.

    Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlandı.

    İLK 11’LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Salih, Ghezzal, Nkoudou, Kenan.

    Rizespor: Gökhan Akkan; Baiano, Selim Ay, Holmen, Cemali Sertel; Dabo, Djokovic, Ronaldo; Alper Potuk, Remy, Sabo.

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