- Haberler
- Futbol Haberleri
- Alanyaspor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Alanyaspor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 07.11.2020 - 08:29
Kasımpaşa yenilgisi sonrası Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, yeniden çıkış arıyor.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakeme, Afobe