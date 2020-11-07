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    Alanyaspor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 08:29
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    Alanyaspor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Kasımpaşa yenilgisi sonrası Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, yeniden çıkış arıyor.

    Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

    Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakeme, Afobe

    Alanyaspor-Trabzonspor maçının muhtemel 11 leri #1

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