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    Omar Elabdellaoui: Artık iki gözüm de görüyor

    Omar Elabdellaoui: Artık iki gözüm de görüyor

    Geçtiğimiz yılbaşında geçirdiği talihsiz sakatlığın ardından gözünde sorun yaşayan ve futbol hayatına ara veren Omar Elabdellaoui, sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılılara müjde verdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 13:48
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    Tam 1 yıldır gözünde patlayan havai fişek nedeniyle sahalardan ayrı kalan Omar Elabdellaoui'den, Galatasaray taraftarına müjde geldi.

    "DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

    Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Norveçli sağ bek, "30 yaşıma her iki gözüm de görerek giriyorum. Hayattaki doğru şeyler için teşekkür etmeyi unutmayın. Dilekleriniz ve destekleriniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

    Sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun 2. yarıda takıma dönüp dönmeyeceğine, devre arasındaki idmanlarda karar verecek.

    Omar Elabdellaoui: Artık iki gözüm de görüyor #1

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