Fenerbahçe - Alanyaspor - CANLI SKOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

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39' Alanyaspor'da Daniel Candeias sağdan son çizgiye inip içeriye sert ortaladı ama kaleci Altay çıktı ve aldı topu.

34' Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Emre ortaladı. Arka bölgede iyi yükselen Gustavo içeriye indirdi. Arao'nun vuruşu Runar Alex Runarsson'da kaldı.

31' Alanyaspor'da Efkan Bekiroğlu, Fenerbahçe'nin hızlı hücumunda Emre Mor'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

30' Fenerbahçe'nin sağdan kazandığı köşe vuruşunu Valencia bekletmeden içeri gönderdi. O bölgede topu alan Arao dönerek vuruşunu yaptı ama kaleci Runar Alex Runarsson gole izin vermedi.

29' Efkan'ın savunma arkasına gönderdiği topta Oğuz Aydın çaprazdan vuruşunu yaptı top yandan auta gitti.

28' Sağ kanattan Daniel Candeias'ın ortasında Efkan kafayı vurdu. Altay topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

27' Alanayaspor'da Efkan, Efecan'ı savunma arkasına kaçırmak istedi ama Altay zamanında çıktı ve aldı topu.

20' Fenerbahçe'de Ferdi'nin ceza sahasına gönderdiği topa Gustavo kafayı vurdu. Top kaleci Runar Alex Runarsson'da kaldı.

18' Fenerbahçe'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda Arao ön direkte topu içeriye ortaladı. O bölgede Gustavo iyi bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

17’ Gol… Fenerbahçe 2-0 Alanyaspor (Gustavo)

15' Zinedine Ferhat oyundan çıktı. Oguz Aydin girdi.

11' Fenerbahçe'de sol kanattan son çizgiye inen Valencia ön direkteki Pedro'ya gönderdi. Onun vuruşu yandan auta gitti.

9' Alanyaspor gole yaklaştı. Sağdan Daniel Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği topa Ahmed Hassan Koka dokundu ama top yandan az farkla dışarı gitti.

6' Alanyaspor'da Leroy Fer'in kaptırdığı topta Miguel Crespo araya girdi ve Valencia'ya bıraktı. Savunmanın ayak koyduğu top Rossi'nin önünde kaldı. Onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu.

5’ Gol… Fenerbahçe 1-0 Alanyaspor (Rossi)

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Karşılaşma BeIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Alioski, Szalai, Gustavo, Ferdi, Arao, Crespo, Emre Mor, Rossi, Pedro, Valencia

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih, Furkan, Balkovec, Fer, Efkan, Efecan, Zinedine Ferhat, Candeias, Hassan