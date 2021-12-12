Beşiktaş-Kayserispor - CANLI SKOR

Beşiktaş, evinde Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maç sonucu Beşiktaş 4-2 Kayserispor

90+6' Beşiktaş 4-2 Kayserispor (Güven)

89' Gol... Beşiktaş 3-2 Kayserispor (Batshuayi)

84' Gol... Beşiktaş 2-2 Kayserispor (Batshuayi)

76' Beşiktaş'ın sol kanattan, kaleye çok uzak bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Pjanic arka direğe doğru etkili bir orta kesti. Doğrudan kaleye yönelen top Lung'u geçip direğe çarptı, devamında da Güven'den auta çıktı.

71' Gol... Beşiktaş 1-2 Kayserispor (Thiam)

65' Pjanic'in derinlemesine pasıyla ceza alanının ilk metrelerinde topu alan Batshuayi sağına çekip penaltı noktasının gerisinden vurdu, savunmaya çarpan top yandan dışarı gitti.

63' Beşiktaş'ta Cyle Larin, faul kararı sonrası hakeme yönelik tepkisi nedeniyle sarı kart gördü.

52' Ofsayt kararı bir süre VAR'da incelendikten sonra onaylandı. Beşiktaş, ofsayttan doğan endirekt serbest vuruşla oyuna yeniden başladı.

51' Kayserispor'da sağ kanattan savunma arkasına atılan topa Emrah Başsan hareketlendi ve ceza alanı içinde kaleciyi çalımlamak isterken yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösterdi, devamında yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kalkınca endirekt serbest vuruşu işaret etti.

47' Beşiktaş'ın orta alandan hızlı kullandığı serbest vuruş sonrası Ghezzal'ın sol kanattan bindiren Rıdvan'a doğru gönderdiği pasla savunma arkasına sarkan genç oyuncu dar açıdan yakın köşeye doğru etkili bir vuruş yaptı. Kaleci Lung son anda topu kornere tokatladı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-1 Kayserispor

45' Gol... Beşiktaş 1-1 Kayserispor (Larin)

38' Gol... Beşiktaş 0-1 Kayserispor (Thiam)

31' Ani gelişen Beşiktaş atağında Atiba'nın pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu alan Batshuayi sağına çekip kalenin ortasına doğru sert vurdu, Lung bu topu çelmeyi başardı.

28' Thiam'ın pasıyla orta yuvarlağın rakip yarı alana bakan diliminde topu alan Emrah Başsan, kaleci Ersin'in biraz önde olduğunu görünce uzaklardan kaleyi denedi. Top farklı şekilde yandan auta çıktı.

23' Vida, Onur'un faulü sonrası göğsüne aldığı darbeyle bir sakatlık yaşadı ancak devamında tedavi istemeden ayağa kalktı.

15' Beşiktaş'ın sol kanattan kazandığı kornerde Pjanic sağ ayağının içiyle ön direğe doğru kesme bir vuruş yaptı. O bölgedeki tüm futbolcuları geçip kale ağzında seken topu Lung son anda çeldi.

8' Campanharo'nun Can Bozdoğan'a yaptığı faul sonrası Beşiktaş rakip yarı alanın ortalarından, sağ kanattan bir serbest vuruş kazandı.

6' Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier'in ceza sahasına doldurduğu topu Ghezzal kontrol edip önüne almak istedi. Bu sırada hemen önündeki Hosseini'ye çarpan top sonrası Beşiktaş cephesi penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.

2' Beşiktaş'ta Larin'in taç çizgisi önünden çıkarken kaptırdığı top sonrası İbrahim sağ kanattan ortasını yaptı, ön direğe iyi hareketlenen İlhan Parlak'ın vuruşunda Serdar Saatçı'ya da çarpan top üstten dışarı çıktı.

1' Maç başladı.

Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin ardından ilk resmi karşılaşmasına Kayserispor karşısında çıkıyor.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayadı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Atiba, Ghezzal, Pjanic, Can, Larin, Batshuayi

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Gustavo, Emrah, İbrahim, Kemen, Thiam, İlhan