Miguel Crespo: Hayal kırıklığına uğradım

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, bu sezon aldıkları sonuçlar nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Sezon başında Portekiz Ligi takımlarından Estoril'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo, Portekiz'de yayın yapan A Bola'ya açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'deki ilk aylarında zorlandığını belirten Crespo, "İlk birkaç ay inanılmazdı. Her şey yeniydi benim için. Vitor Pereira takıma uyum sağlamamı kolaylaştırdı. İhtiyacım olan güveni ve desteği hissettim." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ÇOK FAZLA GEÇİŞ OYUNU OYNANIYOR"

Portekiz Ligi'yle Süper Lig'i karşılaştıran Fransız oyuncu, "Türk futbolu, Portekiz futboluna hiç benzemiyor. Takımlar sadece hücumu düşünüyor ve açıklar veriyorlar. Bu da oyunu daha belirsiz hale getiriyor. Bu yüzden, üst sıradaki takımların sürekli, alt sıradaki takımlara puan kaybettiğini görüyorsunuz. Şampiyonluk için çok rekabetçi bir ortam var.

Portekiz'de her seviyede futbol oynadım. Bu durum, taktiksel olarak gelişmemi sağladı ve bunun yardımını görüyorum. Türkiye'de çok fazla geçiş oyunu oynanıyor ve takımı sürekli dengede tutmaya çalışyorum. Şimdiye kadar karşılaştığım en büyük zorluk bu." açıklamasında bulundu.

"GELECEK SEZON DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Crespo ayrıca şunları söyledi, "Aldığımız sonuçlardan hayal kırıklığına uğramadım dersem yalan söylemiş olurum. Şampiyonluk için mücadele etmek isterdim ama bunu yapamadık. İkinci olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansımız var. Bu büyüklükte bir kulüpte mücadelet emek, kazanma baskısını artırıyor. Gelecek sezon daha iyi olacağız."

CRESPO BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Portekiz Ligi'nde 3 maça çıkan ve Allianz Cup'ta iki maçta süre alan Crespo, Fenerbahçe formasıyla 21 maçta oynadı ve 1 gol 2 asist kaydetti.