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    Fenerbahçe-Trabzonspor maçına doğru

    Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi, her iki takımın teknik direktörü de sahaya süreceği 11'leri büyük oranda belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 10:52
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    Fenerbahçe-Trabzonspor maçına doğru

    Süper Lig'in 6. haftasının en kritik maçında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

    Pazar günü saat 19.00'da başlayacak dev karşılaşma öncesi, iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor.

    Maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, sahaya süreceği 11'i hemen hemen belirledi.

    SERDAR'IN YERİNE LEMOS OYNAYACAK

    45 yaşındaki teknik adamın, Göztepe maçı 11'inden bir ismi değiştireceği ve Serdar Aziz'in yerine Lemos'a forma vereceği öğrenildi.

    Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

    Fenerbahçe-Trabzonspor maçına doğru #1TRABZONSPOR'DA NWAKAEME DÖNÜYOR

    Konuk ekip Trabzonspor'da ise Başakşehir maçında oynayamayan Nwakaeme'nin bu hafta formasına yeniden kavuşacağı belirtildi.

    Bordo-mavililerde koronavirüs tesleri pozitif çıkan Ekuban ile Abdulkadir Parmak, zorlu mücadelede forma giyemeyek. Bu isimlerin yerine Diabate ile Kamil Ahmet'in oynaması bekleniyor.

    Tranzonspor'un muhtemel 11'i:

    Fenerbahçe-Trabzonspor maçına doğru #2

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