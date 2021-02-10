Galatasaray-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek.

Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak.

Bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, yarı finale yükselecek.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u eleyerek bu tura kalırken Alanyaspor ise bir önceki eşleşmede Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u saf dışı bırakmıştı.

Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde bu turu geçen takım Sivasspor-Antalyaspor maçının galibi ile yarı finalde eşleşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan, Yedlin, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Etebo, Emre Akbaba, Oğulcan, Emre Kılınç, Mohamed

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun Gülselam, Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Salih Uçan, Davidson, Bareiro