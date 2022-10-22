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Fenerbahçe - Başakşehir - CANLI SKOR
Süper Lig'in 11 haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i ağırlıyor.
- 22.10.2022 - 19:50
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk edecek.
Kadıköy'de saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Fenerbahçe - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Gustavo, Serdar Aziz, Ferdi, İsmail, Crespo, Lincoln, İrfan Can, Valencia, Batshuayi
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka, Traore