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    Fenerbahçe - Başakşehir - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 11 haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i ağırlıyor.
    • 22.10.2022 - 19:50
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    Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk edecek.

    Kadıköy'de saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Fenerbahçe - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

    İlk 11'ler

    Fenerbahçe: Altay, Szalai, Gustavo, Serdar Aziz, Ferdi, İsmail, Crespo, Lincoln, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

    Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka, Traore


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