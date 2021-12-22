Fatih Karagümrük - Fenerbahçe - CANLI SKOR

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor.

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41' Gol... Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe (Mesut Özil)

38' Caner Erkin de itirazı nedeniyle kırmızı kart gördü.

37' İrfan Can'ın sağ kanattan arka direğe ortasında Novak kafayı vurdu. Viviano bu topu güçlükle çeldi. Seken topa Pelkas kale sahası içinden vuruşunu yaptı. Top Burak'ın eline çarptı. Hakem hem beyaz noktayı gösterdi hem de Burak'a kırmızı kart gösterdi.

31' Gol... Fatih Karagümrük 1-0 Fenerbahçe (Pesic)

17' Mesut'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan İrfan Can, ceza sahasına girer girmez topu ön direğe doğru havalandırdı. Zukanovic bu topu karşıladı.

11' Ahmed Musa'nın tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden başladı.

8' Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Pelkas, şut açısını yaratıp sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Top Novak'tan döndü.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Maçı beIN Sports canlı yayınlıyor.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Burak Bekaroğlu, Caner, Biglia, Karamoh, Adnan, Bertolacci, Ahmet Musa, Pesic

Fenerbahçe: Berke, Kim Min-Jae, Szalai, Novak, Nazım, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut Özil, Enner Valencia