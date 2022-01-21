Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

Süper Lig'de 22 hafta geride kalırken, ligin üst sıralarının yanı sıra alt sıralar da kaynıyor. Galatasaray aldığı üst üste kötü sonuçlarla küme düşme hattından sadece 4 puan uzaklıkta.

Süper Lig'de oynanan maçlarda Kasımpaşa deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yenerken, Alanyaspor da konuk ettiği Hatayspor'u 6-0 mağlup etti.

Ligde dün olumsuz hava şartları nedeniyle 22. dakikada ertelenen ve bugün tamamlanan maçta ise Rizespor, Antalyaspor'u 2-1 yendi.

Sahasında karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor hafif bir yara alsa da liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ikinci yarı başlamadan tatil edildi. Kar yağışının sonraki gün de devam etmesi dolayısıyla maç ileri bir tarihe ertelendi.

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