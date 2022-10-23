Galatasaray, Alanyaspor ile berabere kaldı

Galatasaray, Alanyaspor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Goller Mertens ve Icardi'den geldi

Galatasaray'ı öne geçiren golleri 11. dakikada Dries Mertens ve 22. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Icardi'nin golü iptal edildi

Sarı kırmızılı takımın 24. dakikada Mauro Icardi ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR kontrolünün ardından geçersiz sayıldı.

Sacha Boey, kırmızı gördü

Galatasaray'da Sacha Boey, 31. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Alanyaspor, Balkovec ve Hassan ile beraberliği yakaladı

Corendon Alanyaspor, 68. dakikada serbest vuruştan Jure Balkovec ile farkı 1'e indirdi.

Ahmed Hassan, 90+1'inci dakikada eşitliği sağlayan golü attı. Galatasaray'da 90+4. dakikada Abdülkerim Baradakçı kırmızı kart gördü.

Galatasaray, üç maçtır kazanamıyor

Ligde üç maçtır kazanamayan Galatasaray, puanını 18 yaptı. Alanyaspor ise 13 puana çıktı.

Galatasaray, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.