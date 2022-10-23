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- Galatasaray, Alanyaspor ile berabere kaldı
Galatasaray, Alanyaspor ile berabere kaldı
- 23.10.2022 - 22:01
- Güncelleme : 23.10.2022 - 22:14
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Goller Mertens ve Icardi'den geldi
Galatasaray'ı öne geçiren golleri 11. dakikada Dries Mertens ve 22. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Icardi'nin golü iptal edildi
Sarı kırmızılı takımın 24. dakikada Mauro Icardi ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR kontrolünün ardından geçersiz sayıldı.
Sacha Boey, kırmızı gördü
Galatasaray'da Sacha Boey, 31. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Alanyaspor, Balkovec ve Hassan ile beraberliği yakaladı
Corendon Alanyaspor, 68. dakikada serbest vuruştan Jure Balkovec ile farkı 1'e indirdi.
Ahmed Hassan, 90+1'inci dakikada eşitliği sağlayan golü attı. Galatasaray'da 90+4. dakikada Abdülkerim Baradakçı kırmızı kart gördü.
Galatasaray, üç maçtır kazanamıyor
Ligde üç maçtır kazanamayan Galatasaray, puanını 18 yaptı. Alanyaspor ise 13 puana çıktı.
Galatasaray, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.