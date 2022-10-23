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    Galatasaray, Alanyaspor ile berabere kaldı

    Galatasaray, Alanyaspor ile berabere kaldı

    Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
    • 23.10.2022 - 22:01
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 22:14
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    Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

    Goller Mertens ve Icardi'den geldi

    Galatasaray'ı öne geçiren golleri 11. dakikada Dries Mertens ve 22. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

    Galatasaray, Alanyaspor ile berabere kaldı #1

    Icardi'nin golü iptal edildi

    Sarı kırmızılı takımın 24. dakikada Mauro Icardi ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR kontrolünün ardından geçersiz sayıldı.

    Sacha Boey, kırmızı gördü

    Galatasaray'da Sacha Boey, 31. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

    Galatasaray, Alanyaspor ile berabere kaldı #2

    Alanyaspor, Balkovec ve Hassan ile beraberliği yakaladı

    Corendon Alanyaspor, 68. dakikada serbest vuruştan Jure Balkovec ile farkı 1'e indirdi.

    Ahmed Hassan, 90+1'inci dakikada eşitliği sağlayan golü attı. Galatasaray'da 90+4. dakikada Abdülkerim Baradakçı kırmızı kart gördü.

    Galatasaray, Alanyaspor ile berabere kaldı #3

    Galatasaray, üç maçtır kazanamıyor

    Ligde üç maçtır kazanamayan Galatasaray, puanını 18 yaptı. Alanyaspor ise 13 puana çıktı.

    Galatasaray, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

    Galatasaray, Alanyaspor ile berabere kaldı #4

    Galatasaray, Alanyaspor ile berabere kaldı #5

    Galatasaray, Alanyaspor ile berabere kaldı #6


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