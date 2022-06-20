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    Domenec Torrent, İstanbul'a geldi

    Galatasaray'da istifa etmeye sıcak bakmayan Domenec Torrent, sözleşme fesih işlemlerini görüşmek için İstanbul'a indi. İspanyol hoca, Dursun Özbek'le görüşecek.
    • 20.06.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 17:40
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    Domenec Torrent, İstanbul'a geldi

    Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Domenec Torrent, İstanbul'a geldi.

    TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın yeni yönetimi ile bir araya gelecek İspanyol teknik adam sözleşmesinin feshi için masaya oturacak.

    Feshedilince Okan Buruk açıklanacak

    Sarı-kırmızılılarda Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Okan Buruk ile kontrat imzalanması bekleniyor.

    59 yaşındaki Domenec Torrent'in, Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

    Domenec Torrent, İstanbul a geldi #1


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