38. dakikada oyundan alınan Güven Yalçın'dan büyük tepki

Beşiktaş'ta Galatasaray karşısında yapılan erken değişikliklerde oyundan alınan Güven Yalçın'ın çok sinirlendiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Galatasaray maçında oyundan alınan Güven Yalçın'ın, koridorda korkulukları tekmelediği ortaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu'nun 22. ve 32. dakikada attığı iki golle Galatasaray'ın durumu 2-0 yapması Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'yi erken hamle yapmaya itti. Kenarda çok sinirli olduğu gözlenen 47 yaşındaki çalıştırıcı, ilk 11'de başlayan Güven Yalçın ve Kenan Karaman'ı 38. dakikada kenara alırken, Michy Batshuayi ve Cyle Larin'i oyuna sürdü.

ZOR SAKİNLEŞTİ

Kenan kulübeye giderken, direkt soyunma odasının yolunu tutan Güven'in koridordaki korkulukları tekmelediği ve zor sakinleştiği öğrenildi.



