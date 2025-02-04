38 yaşındaki Edin Dzeko taraftarın gözdesi! Bir yıl daha kalmalı...

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Süper Lig'de Edin Dzeko, hem performansı hem de profesyonelliğiyle dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz sezon İnter'den Fenerbahçe'ye transfer olan Boşnak yıldız, attığı goller ve kattığı değerle takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi.

DZEKO'NUN ETKİLEYİCİ PERFORMANSI

Bu Sezon Süper Lig'de: 21 maçta 12 gol, 2 asist

Tüm Resmi Maçlarda: 33 maçta 18 gol, 5 asist (toplam 23 gole katkı)

Rize Maçındaki Katkısı: 2-0 geriye düşülen maçta 2 gol atarak skoru 2-2'ye getirdi ve takımının galibiyet yolunu açtı.

"BİR YIL DAHA KALMALI" TALEBİ

Edin Dzeko'nun sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar devam etse de sezon başında gönderilmesi gündeme gelmişti. Ancak, gösterdiği performansla hem taraftarlar hem de yönetim içindeki isimler, "Bir yıl daha kalmalı" yorumları yapmaya başladı.

38 yaşındaki futbolcu, "Yaş sayıdan ibarettir." açıklamasıyla formda ve motive olduğunu gösterirken, teknik direktör Jose Mourinho'nun da en çok güvendiği isimlerden biri oldu.