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    38 yaşındaki Umut Bulut gollerine devam ediyor

    TFF 1. Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni Umut Bulut'un golüyle 1-0 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 11:06
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    38 yaşındaki Umut Bulut gollerine devam ediyor

    TFF 1. Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

    Ev sahibi takıma 3 puanı getiren gol, 49. dakikada Umut Bulut'tan geldi. 38 yaşındaki futbolcu, 18. maçında 11. golünü kaydetti.

    CENK SANDALCI UNUTULMADI

    Eyüpspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmada, Eyüpspor tribünlerinin sevilen ismi Cenk Sandalcı unutulmadı.

    Eflatun-sarılı taraftarlar, dün kalp krizi nedeniyle vefat eden "Cengo" lakaplı Cenk Sandalcı için tezahüratlarda bulundu.

    Karşılaşma öncesi stat panosunda Cenk Sandalcı için slayt gösterisi gerçekleştirilirken, duygusal anlar yaşandı.

    38 yaşındaki Umut Bulut gollerine devam ediyor #1


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