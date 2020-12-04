Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle şampiyonluk yarışına ortak olan Beşiktaş, Kasımpaşa'yı da yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

11'LER

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, Nkoudou, Aboubakar

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic