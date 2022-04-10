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    Fenerbahçe - Galatasaray - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 20:26
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 21:20
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    İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-0 Galatasaray

    40' Galatasaray'da Marcao, Rossi'ye yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

    33' Fenerbahçe'de Serdar Aziz yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

    30' Galatasaray'da Kerem sol kanattan ceza sahasına iyi girdi ancak karşı karşıya pozisyonda istediği vuruşu yapamadı, aut.

    26' Gol… Fenerbahçe 1-0 Galatasaray (Zajc)

    20' Sol kanattan Berkan'ın ceza sahasına gönderdiği ortayı Ferdi son anda uzaklaştırdı.

    19' Sağdan İrfan Can'ın yaptığı ortayı savunma karşıladı. Dönen topu Ferdi ortaladı top doğrudan auta çıktı.

    18' Savunma arkasına atılan topta Osayi Samuel'den önce Patrick van Aanholt topu kornere gönderdi.

    12' Sol kanattan topu alan Berkan yerden ceza sahasına sert ortaladı. Savunmada Kim Min-Jae son anda topu uzaklaştırdı.

    11' Fenerbahçe'de İrfan Can'ın ceza sahasına gönderdiği topta Serdar Dursun topa vurmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

    5' İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı. Dönen topu Ferdi ortaladı, Serdar Dursun kafayı vurdu ama top yandan auta gitti.

    2' Serdar Aziz'in savunma arkasına gönderdiği topa Mert Hakan'dan önce Patrick van Aanholt müdahale etti.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geliyor.

    Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan derbi, saat 20.30'da başladı. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

    Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 31 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 41 puanla 31. haftayı averajla 13. sırada tamamladı.

    İlk 11'ler

    Fenerbahçe: Altay, Osayi, Kim, Serdar, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Serdar Dursun

    Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Babel, Kerem, Gomis


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