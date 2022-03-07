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    Beşiktaş - Başakşehir - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 28. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş, evinde Başakşehir'i ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 19:56
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 20:52
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    İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-2 Başakşehir

    45' Gol... Beşiktaş 1-2 Başakşehir (Okaka)

    41' Gol... Beşiktaş 1-1 Başakşehir (Güven)

    35' Gol... Beşiktaş 0-1 Başakşehir (Trezeguet)

    27' Başakşehir ceza sahasına doğru havalandırılan topta Teixeira yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Erkan Özdamar, "Devam" dedi.

    23' Erkan Özdamar, Teixeira'ya yapılan müdahale için VAR odasıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Özdamar, oyunun taç atışıyla devam etmesini istedi. Başakşehir yarı alanda pas yapıyor...

    17' Kenan Karaman'ın top kaybı sonrası Başakşehir taç atışı kazandı.

    10' Mücadelenin ilk 10 dakikası iki takım adına da kontrollü bir şekilde geçti.

    1' Maç başladı.

    Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında İstanbul ekibi Başakşehir'i konuk ediyor.

    Beşiktaş'ın stadında oynanacak maçı Erkan Özdamar yönetiyor. Mücadele saat 20.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Serdar, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven

    Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Berkay, Aleksic, Trezeguet, Okaka


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