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Konyaspor - Beşiktaş - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 27.12.2021 - 19:42
- Güncelleme : 27.12.2021 - 21:08
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46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Konyaspor 0-0 Beşiktaş
37' Beşiktaş, Batshuayi ile gole yaklaştı. Sehic gole izin vermedi!
33' Skubic sağ kanattan ortayı yaptı savunmada Umut, topu kafayla uzaklaştırdı.
27' Ghezzal sağ çaprazdan, topu ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Oğuzhan'a aktarmak istedi fakat Konyaspor savunması araya girdi.
23 'Larin'in sol çaprazdan gönderdiği pas ile ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Ghezzal, ceza sahasına girdi fakat savunma topa hemen müdahale etti.
9' Cikalleshi'nin ceza sahası dışından merkezden gönderdiği pas ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Guilherme vuruşunu yaptı fakat top, savunmaya çarpıp geri geldi.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Konyaspor-Beşiktaş maçı, beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Poku, Soner, Endri Çekiçi, Amir, Bytyqi, Cikalleshi
Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi