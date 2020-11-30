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    Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

    Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

    Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 yenmesinin ardından Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı. 1 maçı eksik olan siyah-beyazlılar, ezeli rakiplerine yaklaşmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 08:53
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 09:07
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    Süper Lig'in 10. haftası, Sivasspor-Göztepe ve Kayserispor-Karagümrük maçları dışında tamamlandı.

    Dün akşam oynanan dev derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 15 yıl sonra deplasmanda 4-3 mağlup eden Beşiktaş, 1 maçı eksik olmasına rağmen zirveye bir adım daha yaklaşmayı başardı.

    Süper Lig de puan durumu ve haftanın programı #1

    GALATASARAY, FENERBAHÇE'Yİ YAKALADI

    Haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, sarı-lacivertlilerle aynı puana ulaşırken, iki haftadır kazanan Trabzonspor 13. sıraya yükseldi.

    Konyaspor'u 1-0 yenen Alanyaspor ise 1 maçı eksik olmasına rağmen 23 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.

    PUAN DURUMU

    Süper Lig de puan durumu ve haftanın programı #2

    HAFTANIN FİKSTÜRÜ

    Süper Lig de puan durumu ve haftanın programı #3

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