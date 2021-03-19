4 büyükler, Bankalar Birliği ile yeni sözleşme imzalıyor

4 büyükler ile Bankalar Birliği, bugün 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza atacak. 5+2 yıl olan eski anlaşma 7+2 olarak revize edilecek.

Her yıl biraz daha katlanan borçları çevirmekte güçlük çeken 4 büyükler, yeni bir hamle yaptı.

Daha önce Bankalar Birliği ile anlaşan kulüpler, sözleşmenin revize edilmesini istemişti.

Yapılan görüşmelerin ardından mutabakata varıldığı ve daha önce imzalanan 2 yılı anapara ödemesiz ve 5 senelik olan anlaşmanın, 9 yıl olarak revize edileceği öğrenildi.

2 YIL ANAPARA ÖDEMESİ YOK

7+2 yıl olarak imzalanacak anlaşmaya göre kulüpler, 2 yıl boyunca anapara ödemesi yapmayacak. Anapara ödemesi 3. yıldan itibaren başlayacak.

Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları bugün Denizbank Genel Müdürlüğü'nde bir araya gelecek. Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi'nin genel müdürleri ve temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de toplantıda yer alacak.

Zirvede yeniden yapılandırmanın koşulları son kez masaya yatırılacak ve taraflar kritik konularda görüş alışverişinde bulunacak. Bankalar Birliği'nin, kulüpler ile bankaların daha önce birlikte belirledikleri planı onayladığı ve 7+2 yıllık yeniden yapılandırma anlaşması için mutabakat sağlandığı aktarıldı.

Bugünkü zirvede kulüpler ile bankaların yeni yapılandırmaya imza atacağı ve anlaşmanın daha sonra kamuoyuna resmen duyurulacağı vurgulandı.