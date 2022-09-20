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    4 büyükler PFDK'ye sevk edildi

    TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 ekibin PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
    • 20.09.2022 - 21:07
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 21:09
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    4 büyükler PFDK'ye sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

    4 büyükler sevk edildi

    TFF'den yapılan açıklamada, kurulun Galatasaray'ı saha olayları ve talimatlara aykırı hareket, Fenerbahçe'yi çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Beşiktaş ve Sivasspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u ise saha olayları nedeniyle disipline gönderdiği belirtildi.

    4 büyükler PFDK ye sevk edildi #1

    Mahmut ve Nakajima'da sevk edildi

    Öte yandan Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ile Antalyaspor futbolcuları Soner Aydoğdu ile Shoya Nakajima'nın kural dışı hareketleri gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

    4 büyükler PFDK ye sevk edildi #2

    4 büyükler PFDK ye sevk edildi #3

    Recep Uçar, tedbirli olarak disipline gönderildi

    Ayrıca Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

    4 büyükler PFDK ye sevk edildi #4


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