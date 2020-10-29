4 büyüklerden Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, yaptıkları paylaşımlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutluyor...

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan bayramla ilgili 4 büyükler de Twitter hesaplarından bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşımlar:

FENERBAHÇE

BEŞİKTAŞ

GALATASARAY

TRABZONSPOR