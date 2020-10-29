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    4 büyüklerden Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

    Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, yaptıkları paylaşımlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2020 - 12:39
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 13:00
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    4 büyüklerden Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

    Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutluyor...

    Tüm yurtta coşkuyla kutlanan bayramla ilgili 4 büyükler de Twitter hesaplarından bir paylaşım yaptı.

    İşte o paylaşımlar:

    FENERBAHÇE

    4 büyüklerden Cumhuriyet Bayramı paylaşımı #1

    BEŞİKTAŞ

    4 büyüklerden Cumhuriyet Bayramı paylaşımı #2

    GALATASARAY

    4 büyüklerden Cumhuriyet Bayramı paylaşımı #3

    TRABZONSPOR

    4 büyüklerden Cumhuriyet Bayramı paylaşımı #4

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