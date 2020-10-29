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- 4 büyüklerden Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
4 büyüklerden Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, yaptıkları paylaşımlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
- Haber Merkezi
- 29.10.2020 - 12:39
- Güncelleme : 29.10.2020 - 13:00
Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutluyor...
Tüm yurtta coşkuyla kutlanan bayramla ilgili 4 büyükler de Twitter hesaplarından bir paylaşım yaptı.
İşte o paylaşımlar:
FENERBAHÇE
BEŞİKTAŞ
GALATASARAY
TRABZONSPOR