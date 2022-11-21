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4 büyüklerden Gaziantep saldırısına kınama

4 büyüklerden Gaziantep saldırısına kınama

Kamuoyunda dört büyükler olarak bilinen spor kulüpleri, Gaziantep'in Karkamış ilçesine teröristler tarafından atılan roket sonrası hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayınladı.