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- 4 büyüklerden Gaziantep saldırısına kınama
4 büyüklerden Gaziantep saldırısına kınama
Kamuoyunda dört büyükler olarak bilinen spor kulüpleri, Gaziantep'in Karkamış ilçesine teröristler tarafından atılan roket sonrası hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayınladı.
- 21.11.2022 - 14:03
- Güncelleme : 21.11.2022 - 14:12
Gaziantep'in Karkamış ilçesine, terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca roketli saldırı gerçekleştirildi.
Roketlerden biri sınıra yakın bölgede bulunan Kocatepe İlköğretim Okulu'na, biri ise seyir halinde bulunan bir tıra isabet ederken, diğerleri ise boş yol, arazi, ev ve bahçelere isabet etti.
Hayatını kaybeden vatandaşların olduğu öğrenilirken, kulüpler de sosyal medya hesaplarından teröre lanet mesajları yolladı.