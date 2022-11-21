Petrol
87.13
-0.56%
Euro
19.066
-0.88%
Dolar
18.6247
0.08%
Altın
1.041
-0.43%
Borsa
4493
0.00%
Bitcoin
306.689
-3.09%
BTXN Coin
5.97
-1.97%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C
    4 büyüklerden Gaziantep saldırısına kınama

    4 büyüklerden Gaziantep saldırısına kınama

    Kamuoyunda dört büyükler olarak bilinen spor kulüpleri, Gaziantep'in Karkamış ilçesine teröristler tarafından atılan roket sonrası hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayınladı.
    • 21.11.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 14:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Gaziantep'in Karkamış ilçesine, terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca roketli saldırı gerçekleştirildi.

    Roketlerden biri sınıra yakın bölgede bulunan Kocatepe İlköğretim Okulu'na, biri ise seyir halinde bulunan bir tıra isabet ederken, diğerleri ise boş yol, arazi, ev ve bahçelere isabet etti.

    Hayatını kaybeden vatandaşların olduğu öğrenilirken, kulüpler de sosyal medya hesaplarından teröre lanet mesajları yolladı.

    Beşiktaş

    4 büyüklerden Gaziantep saldırısına kınama #1

    Fenerbahçe

    4 büyüklerden Gaziantep saldırısına kınama #2

    Galatasaray

    4 büyüklerden Gaziantep saldırısına kınama #3

    Trabzonspor

    4 büyüklerden Gaziantep saldırısına kınama #4


    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Van’da göçmen kaçakçılığı yapan 9 organizatör tutuklandı
    3. Sayfa

    Van’da göçmen kaçakçılığı yapan 9 organizatör tutuklandı

    HDP'den PKK'lı teröristlere başsağlığı mesajı
    Gündem

    HDP'den PKK'lı teröristlere başsağlığı mesajı

    Görüş Bildir