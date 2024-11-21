4 büyüklerin borcu belli oldu: 50 milyar TL'ye dayandı!

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Süper Lig’in dört büyük takımı olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği borç tutarları açıklandı.

4 BÜYÜKLERİN BORÇLARI

Kulüplerin mali durumlarına dair son rakamlar, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Dört büyüklerin, KAP'a bildirdikleri güncel borç miktarları şu şekilde:

- Beşiktaş: 10 Milyar 428 Milyon Türk lirası (31 Ağustos 2024 itibarıyla)



- Fenerbahçe: 12 milyar 571 milyon Türk lirası (31 Mayıs 2024 itibarıyla)



- Galatasaray: 14 milyar 238 milyon Türk lirası (31 Ağustos 2024 itibarıyla)



- Trabzonspor: 10 milyar 357 milyon Türk lirası (31 Ağustos 2024 itibarıyla)

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladığımız mali tablolar; halka açık şirketimiz olan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'nin, 31 Ağustos 2024 tarihli hesaplarına ilişkindir. Söz konusu mali tablolarda; eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz sermaye artırımı ve diğer ekonomik hamlelerimizin sonuçları yer almamaktadır. 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla kulübümüzün güncel borç miktarı 3 milyar 940 milyon TL olarak resmi web sitemizde yer alan 48. Dönem Faaliyet Raporunda kamuoyuna duyurulmuştur. Son dönemde gerçekleştirmiş olduğumuz ekonomik hamlelerin ne kadar kritik ve nasıl bir öneme sahip olduğu açıklanan raporlarla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kulübümüzün güncel mali tabloları, ay sonunda gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında tüm detayları ile camiamızla paylaşılacaktır"

BORÇ 50 MİLYAR TL'YE DAYANDI

Dört büyüklerin en son açıkladıkları miktarlara göre toplam borçlarının 47.5 milyar Türk lirası olduğu görüldü.