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    4 büyüklerin kabusu Alanyaspor

    Alanyaspor, Bülent Korkmaz yönetiminde dört büyüklerin korkulu rüyası oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2021 - 13:18
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    4 büyüklerin kabusu Alanyaspor

    Alanyaspor, Bülent Korkmaz yönetiminde dört büyüklere geçit vermiyor.

    Galatasaray ve Fenerbahçe'yi İstanbul'da deviren Akdeniz ekibi, Trabzon ile de deplasmanda berabere kalarak 7 puan toplamıştı. Dün de Beşiktaş'ı yenen Alanya, dört büyüklerden toplamda 10 puan aldı.

    "SONUNA KADAR MÜCADELE ETTİK"

    Deneyimli hoca maçtan sonra "Müthiş bir futbol savaşı verdik. Oyun disiplininden kopmadan sonuna kadar mücadele ettik." dedi.

    4 büyüklerin kabusu Alanyaspor #1

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