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    4 büyüklerin kadrolarında son durum

    Süper Lig'de yaz transfer döneminde dört büyükler kadrolarını yıldızlarla güçlendirdi. Transfer dönemi sonrası dört büyüklerin kadrolarının son halleri netleşti.
    • 09.09.2022 - 20:53
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    4 büyüklerin kadrolarında son durum

    17 Haziran 2022'de başlayan yaz transfer dönemi adeta rüzgar gibi geçti. 83 gün süren transfer dönemi dün gece sona ererken, sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan dört büyükler kadrolarını yıldız isimlerle güçlendirdi.

    Devlerde ayrıca ayrılıklar da yaşandı, kulüpleriyle vedalaşan oyuncular yeni takımlara transfer oldu.

    Beşiktaş, Premier Lig ağırlıklı transferler yaptı

    Kadrosuna 12 yeni oyuncu katan Beşiktaş geçen sezon yaşanılan hayal kırıklığını telafi etmek istiyor. Takıma Premier Lig'den yıldız oyuncular transfer eden Beşiktaş, 16 oyuncu ile de yollarını ayırdı.

    4 büyüklerin kadrolarında son durum #1

    Fenerbahçe, Jorge Jesus'un istediği oyuncuları aldı

    Fenerbahçe, transfer döneminin hızlı takımlarından olmayı başardı. Kadrosuna 12 yeni oyuncu alan ve takımı Jorge Jesus'a emanet eden sarı-lacivertliler 18 oyuncuyu takımdan yolladı.

    4 büyüklerin kadrolarında son durum #2

    Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi

    Takımın başına Okan Buruk'u getiren geçen sezonu kötü geçiren Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. 13 transfer yapan sarı-kırmızılılar tam 23 oyuncu ile de yollarını ayırdı.

    4 büyüklerin kadrolarında son durum #3

    Trabzonspor, şampiyon kadrosuna takviyeler yaptı

    Son şampiyon Trabzonspor'da takımı güçlendirmek adına transferler yaptı. 13 oyuncuyu kadrosuna katan Karadeniz ekibi, 16 oyuncuyu takımdan gönderdi.

    4 büyüklerin kadrolarında son durum #4


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