4 büyüklerin kadrolarında son durum

Süper Lig'de yaz transfer döneminde dört büyükler kadrolarını yıldızlarla güçlendirdi. Transfer dönemi sonrası dört büyüklerin kadrolarının son halleri netleşti.

17 Haziran 2022'de başlayan yaz transfer dönemi adeta rüzgar gibi geçti. 83 gün süren transfer dönemi dün gece sona ererken, sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan dört büyükler kadrolarını yıldız isimlerle güçlendirdi.

Devlerde ayrıca ayrılıklar da yaşandı, kulüpleriyle vedalaşan oyuncular yeni takımlara transfer oldu.

Beşiktaş, Premier Lig ağırlıklı transferler yaptı

Kadrosuna 12 yeni oyuncu katan Beşiktaş geçen sezon yaşanılan hayal kırıklığını telafi etmek istiyor. Takıma Premier Lig'den yıldız oyuncular transfer eden Beşiktaş, 16 oyuncu ile de yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un istediği oyuncuları aldı

Fenerbahçe, transfer döneminin hızlı takımlarından olmayı başardı. Kadrosuna 12 yeni oyuncu alan ve takımı Jorge Jesus'a emanet eden sarı-lacivertliler 18 oyuncuyu takımdan yolladı.

Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi

Takımın başına Okan Buruk'u getiren geçen sezonu kötü geçiren Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. 13 transfer yapan sarı-kırmızılılar tam 23 oyuncu ile de yollarını ayırdı.

Trabzonspor, şampiyon kadrosuna takviyeler yaptı

Son şampiyon Trabzonspor'da takımı güçlendirmek adına transferler yaptı. 13 oyuncuyu kadrosuna katan Karadeniz ekibi, 16 oyuncuyu takımdan gönderdi.