Euro
8.9721
-0.18%
Dolar
7.5252
-0.1%
Altın
418.54
-0.24%
Borsa
1.563
0.46%
Bitcoin
425.000
-4.45%
EXEN Coin
13.56
-3.14%
11ºC
İstanbul
Yağmur 11 C

    4 büyüklerin santrforlarının gol katkıları

    Süper Lig'de zirve yarışı tüm hızıyla devam ederken 4 büyüklerin golcülerinin skora olan katkılarını derledik.
    • Özel İçerik
    • 16.03.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 11:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    4 büyüklerin santrforlarının gol katkıları

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken santrforların önemi son maçlarda daha da ön plana çıkmaya başladı.

    Bu süreçte 4 büyükler golcülerinden nasıl yararlandı? Kralspor olarak şampiyonluk yarışında bulunan kulüplerin forvetlerini mercek altına aldık.

    4 büyüklerin santrforlarının gol katkıları #1

    BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜLERİNDEN 31 GOL

    1 maçı eksik olmasına rağmen 63 puanla ligin zirvesinde bulunan Beşiktaş, golcülerinden en çok verim alan takımların başında geliyor. Sezon başında Aboubakar ve Larin'le yola başlayan siyah-beyazlılar Cenk Tosun'un da takıma katılmasıyla hücum hattında oldukça büyük alternatife sahip oldu.

    Geride kalan 30 haftada Aboubakar 15, Larin 14 ve Cenk Tosun 2 gol atarak takımlarının attıkları 62 golün 31'ini atarak gol yükünün %50'sini omuzlamayı başardı.

    4 büyüklerin santrforlarının gol katkıları #2

    GALATASARAY'IN GOLCÜLERİNDEN 22 GOL

    Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde bulunan Galatasaray da golcülerinden iyi verim alan takımlar arasında yer alıyor.

    Sezon başından bu yana Falcao'dan 8, Diagne'den 9 ve Mostafa Mohamed'den 5 gollük katkı alan sarı-kırmızılıların attıkları 58 golün 22 golde santrforlarının doğrudan payı bulunuyor.

    4 büyüklerin santrforlarının gol katkıları #3

    FENERBAHÇE'DE 5 FARKLI İSİMDEN 19 GOL

    Sezona büyük umutlarla başlayan ve santrfora Samatta, Ademi ve Cisse'yi alan sarı-lacivertliler bir türlü istenilen verimin alınamamasından dolayı Thiam ve Valencia'yı da o bölgede kullanmak zorunda kaldı.

    İşte ligde 53 gol atan Fenerbahçe'nin santrforlarının attığı gol sayıları:

    Samatta: 4

    Cisse: 4

    Valencia: 5

    Thiam: 6

    Ademi: 0

    4 büyüklerin santrforlarının gol katkıları #4

    TRABZONSPOR'DA GOLCÜLER SESSİZ

    Son maçlardaki performans düşüklüğüyle zirve yarışında geride kalan bordo-mavililerde santrforlar Afobe ve Djaniny ise gol sayısı olarak oldukça verimsiz bir sezon geçirdi. Bu süreçte iki forvet de 4'er golle takımının attığı 35 gole katkı sağladı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir