4 büyüklerin santrforlarının gol katkıları

Süper Lig'de zirve yarışı tüm hızıyla devam ederken 4 büyüklerin golcülerinin skora olan katkılarını derledik.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken santrforların önemi son maçlarda daha da ön plana çıkmaya başladı.

Bu süreçte 4 büyükler golcülerinden nasıl yararlandı? Kralspor olarak şampiyonluk yarışında bulunan kulüplerin forvetlerini mercek altına aldık.

BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜLERİNDEN 31 GOL

1 maçı eksik olmasına rağmen 63 puanla ligin zirvesinde bulunan Beşiktaş, golcülerinden en çok verim alan takımların başında geliyor. Sezon başında Aboubakar ve Larin'le yola başlayan siyah-beyazlılar Cenk Tosun'un da takıma katılmasıyla hücum hattında oldukça büyük alternatife sahip oldu.

Geride kalan 30 haftada Aboubakar 15, Larin 14 ve Cenk Tosun 2 gol atarak takımlarının attıkları 62 golün 31'ini atarak gol yükünün %50'sini omuzlamayı başardı.

GALATASARAY'IN GOLCÜLERİNDEN 22 GOL

Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde bulunan Galatasaray da golcülerinden iyi verim alan takımlar arasında yer alıyor.

Sezon başından bu yana Falcao'dan 8, Diagne'den 9 ve Mostafa Mohamed'den 5 gollük katkı alan sarı-kırmızılıların attıkları 58 golün 22 golde santrforlarının doğrudan payı bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 5 FARKLI İSİMDEN 19 GOL

Sezona büyük umutlarla başlayan ve santrfora Samatta, Ademi ve Cisse'yi alan sarı-lacivertliler bir türlü istenilen verimin alınamamasından dolayı Thiam ve Valencia'yı da o bölgede kullanmak zorunda kaldı.

İşte ligde 53 gol atan Fenerbahçe'nin santrforlarının attığı gol sayıları:

Samatta: 4

Cisse: 4

Valencia: 5

Thiam: 6

Ademi: 0

TRABZONSPOR'DA GOLCÜLER SESSİZ

Son maçlardaki performans düşüklüğüyle zirve yarışında geride kalan bordo-mavililerde santrforlar Afobe ve Djaniny ise gol sayısı olarak oldukça verimsiz bir sezon geçirdi. Bu süreçte iki forvet de 4'er golle takımının attığı 35 gole katkı sağladı.