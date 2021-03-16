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- 4 büyüklerin santrforlarının gol katkıları
4 büyüklerin santrforlarının gol katkıları
- Özel İçerik
- 16.03.2021 - 11:02
- Güncelleme : 16.03.2021 - 11:05
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken santrforların önemi son maçlarda daha da ön plana çıkmaya başladı.
Bu süreçte 4 büyükler golcülerinden nasıl yararlandı? Kralspor olarak şampiyonluk yarışında bulunan kulüplerin forvetlerini mercek altına aldık.
BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜLERİNDEN 31 GOL
1 maçı eksik olmasına rağmen 63 puanla ligin zirvesinde bulunan Beşiktaş, golcülerinden en çok verim alan takımların başında geliyor. Sezon başında Aboubakar ve Larin'le yola başlayan siyah-beyazlılar Cenk Tosun'un da takıma katılmasıyla hücum hattında oldukça büyük alternatife sahip oldu.
Geride kalan 30 haftada Aboubakar 15, Larin 14 ve Cenk Tosun 2 gol atarak takımlarının attıkları 62 golün 31'ini atarak gol yükünün %50'sini omuzlamayı başardı.
GALATASARAY'IN GOLCÜLERİNDEN 22 GOL
Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde bulunan Galatasaray da golcülerinden iyi verim alan takımlar arasında yer alıyor.
Sezon başından bu yana Falcao'dan 8, Diagne'den 9 ve Mostafa Mohamed'den 5 gollük katkı alan sarı-kırmızılıların attıkları 58 golün 22 golde santrforlarının doğrudan payı bulunuyor.
FENERBAHÇE'DE 5 FARKLI İSİMDEN 19 GOL
Sezona büyük umutlarla başlayan ve santrfora Samatta, Ademi ve Cisse'yi alan sarı-lacivertliler bir türlü istenilen verimin alınamamasından dolayı Thiam ve Valencia'yı da o bölgede kullanmak zorunda kaldı.
İşte ligde 53 gol atan Fenerbahçe'nin santrforlarının attığı gol sayıları:
Samatta: 4
Cisse: 4
Valencia: 5
Thiam: 6
Ademi: 0
TRABZONSPOR'DA GOLCÜLER SESSİZ
Son maçlardaki performans düşüklüğüyle zirve yarışında geride kalan bordo-mavililerde santrforlar Afobe ve Djaniny ise gol sayısı olarak oldukça verimsiz bir sezon geçirdi. Bu süreçte iki forvet de 4'er golle takımının attığı 35 gole katkı sağladı.