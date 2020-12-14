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4 büyüklerin toplam borcu 13.1 milyar liraya çıktı

4 büyüklerin toplam borcu 13.1 milyar liraya çıktı

Türk futbolunun lokomotifleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un son 5 yılda borçları katlanarak 4.7 milyar liradan 13.1 milyar liraya yükseldi.