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    4 büyüklerin toplam borcu 13.1 milyar liraya çıktı

    4 büyüklerin toplam borcu 13.1 milyar liraya çıktı

    Türk futbolunun lokomotifleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un son 5 yılda borçları katlanarak 4.7 milyar liradan 13.1 milyar liraya yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2020 - 17:43
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 17:54
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    Türk futbolunun son 5 yılda çok fazla geri gitmesinin temel sebepleri arasında futbol kulüplerinin borcunun fazla olması gösteriliyor.

    Birçok kulübün mali sıkıntılar yaşamasına sebep olan bu süreçte Avrupa kupalarındaki başarısızlık da türk futbolunun geldiği noktayı gösteriyor.

    4 büyüklerin toplam borcu 13.1 milyar liraya çıktı #1

    BORÇ 13.1 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

    2015 yılında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcu 4.7 milyar lirayken 5 yıllık periyodun ardından bu rakam 13.1 milyar liraya çıktı.

    Borçların artmasında euro ve dolar kurunun artmasının yanı sıra kulüplerin iyi yönetilememesi de başrol oynadı.

    Yeni çıkacak yasayla birlikte yapılan borçlardan kulüp yöneticilerinin sorumlu olacağı belirtiliyor.

    Kulüp yöneticileri artık borçlanmalardan sorumlu olacak - HABERİ

    4 büyüklerin toplam borcu 13.1 milyar liraya çıktı #2

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