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- 4 büyüklerin toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı
4 büyüklerin toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı
- AA
- 10.08.2021 - 13:42
- Güncelleme : 10.08.2021 - 14:11
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre, 31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 kulübün toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı.
FENERBAHÇE ZİRVEDE
KAP’ta yer alan bildirimlere göre 5 milyar 960 milyon lirayla en borçlu kulüp Fenerbahçe.
Sarı-lacivertli kulübün şirket borcu 3 milyar 740 milyon, dernek borcu ise 2 milyar 220 milyon lira.
BEŞİKTAŞ'TA DA DURUM VAHİM
Fenerbahçe’yi, 5 milyar 474 milyon liralık borçla Beşiktaş takip ediyor.
Siyah-beyazlıların 3 milyar 868 milyon liralık şirket, 1 milyar 606 milyon liralık da dernek borcu bulunuyor.
GALATASARAYIN BORCU 4.5 MİLYAR LİRA
Galatasaray’ın toplam borç miktarı 4,51 milyar lira.
Sarı-kırmızılı ekibin şirket hanesinde 3 milyar 27 milyon lira, dernek hanesinde ise 1 milyar 484 milyon lira borç mevcut.
EN AZ BORÇ TRABZONSPOR'DA
İstanbul’un üç kulübüne oranla Trabzonspor’un daha az borcu bulunuyor.
Şirket ve bağlı tüm ortakların hesabını tek kalemde paylaşan bordo-mavili kulübün toplam yükümlülüğü 1 milyar 441 milyon lira.