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    4 büyüklerin toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı

    4 büyüklerin toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı

    Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borçları katlanarak artmaya devam ediyor.
    • AA
    • 10.08.2021 - 13:42
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 14:11
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    Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre, 31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 kulübün toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı.

    FENERBAHÇE ZİRVEDE

    KAP’ta yer alan bildirimlere göre 5 milyar 960 milyon lirayla en borçlu kulüp Fenerbahçe.

    Sarı-lacivertli kulübün şirket borcu 3 milyar 740 milyon, dernek borcu ise 2 milyar 220 milyon lira.

    4 büyüklerin toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı #1

    BEŞİKTAŞ'TA DA DURUM VAHİM

    Fenerbahçe’yi, 5 milyar 474 milyon liralık borçla Beşiktaş takip ediyor.

    Siyah-beyazlıların 3 milyar 868 milyon liralık şirket, 1 milyar 606 milyon liralık da dernek borcu bulunuyor.

    4 büyüklerin toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı #2

    GALATASARAYIN BORCU 4.5 MİLYAR LİRA

    Galatasaray’ın toplam borç miktarı 4,51 milyar lira.

    Sarı-kırmızılı ekibin şirket hanesinde 3 milyar 27 milyon lira, dernek hanesinde ise 1 milyar 484 milyon lira borç mevcut.

    4 büyüklerin toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı #3

    EN AZ BORÇ TRABZONSPOR'DA

    İstanbul’un üç kulübüne oranla Trabzonspor’un daha az borcu bulunuyor.

    Şirket ve bağlı tüm ortakların hesabını tek kalemde paylaşan bordo-mavili kulübün toplam yükümlülüğü 1 milyar 441 milyon lira.​​​​​​​

    4 büyüklerin toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı #4

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