4 büyüklerin yabancı futbolcu sayısı

Transfer çalışmalarını sürdüren 4 büyüklerde, kontenjan sıkıntısı yaşanıyor. Yeni gelecek yabancıların lisanslarının çıkarılabilmesi için kadrodaki bazı isimlerin gönderilmesi gerekiyor.

Kralspor/Detay Haber

Kadrolarını güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da yeni isimlerin gelmesi, eldekilerin takımda kalıp kalmayacaklarına bağlı.

MUSLERA'NIN LİSANSI DONDURULACAK

Hali hazırda 14 yabancı futbolcusu bulunan Galatasaray'da ayağı kırılan Fernando Muslera'nın lisansının ligin ikinci yarısına kadar doldurulması bekleniyor. Böylece sayıyı 13'e düşürecek olan sarı-kırmızılılarda, gönderilecekler listesinde yer alan Ozornwafor, Sekidika, Belhanda ve Babel gibi isimlerle yollar ayrılırsa kontenjan daha da boşalacak.

KADRODAKİ YABANCILAR

Muslera, Marcao, Luyindama, Donk, Ozornwafor, Saracchi, Omar Elabdellaoui, Linnes, Belhanda, Feghouli, Falcao, Diagne, Babel, Sekidika.

Not: Çift pasaportu bulunan Jimmy Durmaz, yerli statüsünde oynayabiliyor. Milli takım tercihini TFF'nin çıkardığı talimattan önce yaptığı için, Durmaz için Türk Milli Takımı'nda oynama şartı gerekmiyor.

VEDAT GİDİNCE SAYI 13'E DÜŞECEK

Fenerbahçe'de de mevcut kadroda 14 yabancı bulunuyor. Vedat Muriç'in transferi konusunda Lazio ile anlaşan sarı-lacivertlilerde, Kosovalı golcünün takımdan ayrılmasının ardından kadroda 1 kişilik yer açılacak.

KADRODAKİ YABANCILAR

Zanka, Lemos, Novak, Gustavo, Jailson, Sosa, Dirar, Zajc, Rodrigues, Thiam, Valencia, Frey, Allahyar, Vedat Muriç.





BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER GÖNDERİLECEK İSİMLERDE

Beşiktaş'ta da tıplı Fenerbahçe ve Galatasaray'da olduğu gibi yabancı kontenjanı dolu.

Kadrosunda 14 yabancısı bulunan siyah-beyazlılarda gözler gönderilecek isimlere çevrildi.

Mirin, Douglas, Boyd ve Lens'i satış listesine koyan Kartal, bu isimleri gönderebilirse yeni transfer yapabilecek.

KADRODAKİ YABANCILAR

Montero, Vida, Mirin, Welinton, N'Sakala, Douglas, Atiba, Ljajic, Mensah, Boyd, Lens, N'Koudou, Hasic, Larin.





TRABZONSPOR'DA YABANCI SAYISI 13

Bu sezon Trondsen, Flavio, Marlon ve Plaza'yı kadrosuna katan Trabzonspor ise yabancı sayısı 13'e çıktı.

Bordo-mavililerin şu anda yabancı futbolcu transfer etme hakkı 1.

KADRODAKİ YABANCILAR

Edgar Le, Majid Hosseini, Gaston Campi, Manuel da Costa, Marlon, Pereira, Flavio, Trondsen, Nwakaeme, Guilherme, Ekuban, Plaza, Sörloth.