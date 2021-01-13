4 büyüklerin yabancı kontenjanında son durum

Ara transer döneminde kulüpler kadrolarını güçlendirmek istese de yabancı kontenjanı 4 büyükleri zorluyor. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kontenjandaki son durumu...

Ara transfer döneminde kulüpler yerli ve yabancı futbolcu transerlerine ağırlık verirken 14 kişilik yabancı kontenjanı sorunu da kulüpler için önemli bir sorun olarak dikkat çekiyor.

GALATASARAY'DA KONTENJAN DOLU

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın devre arasında lisansının çıkartılması beklenirken sarı-kırmızılılarda yabancı kontenjanının dolu olması dikkat çekiyor.

Omar'ın havai fişek kazası sonrasında gözünden yaralanmasının ardından devre arasında lisans çıkartılmaması beklenirken Norveçli futbolcunun yerine Muslera'ya lisans çıkartılması bekleniyor. Etebo'nun da kiralık sözleşmesini feshetmek isteyen sarı-kırmızılılar böylece kontenjanda 1 yabancı oyunculuk yer açabilecek.

BEŞİKTAŞ DA YER AÇMAYA ÇALIŞIYOR

Şu anda kadrosunda 14 yabancı lisanslı futbolcu bulunan Beşiktaş'ın kadrosunda toplamda 18 yabancı futbolcu var. Lens, Mirin, Douglas ve Boyd'a lisans çıkartmayan (kadro dışı futbolcular kontenjanı etkilemiyor) siyah-beyazlılar Hasic'i kiralık göndererek kontenjanda 1 kişilik yer açmayı planlıyor. Hasic'in gönderilmesinin ardından santrfora bir yabancı futbolcu transfer edilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 1 KİŞİLİK YER VAR

Kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulunduran Fenerbahçe, Nabil Dirar'a lisans çıkartmadığı için TFF'ye bildirdiği kadroda 13 yabancı futbolcuya yer vermişti. 1 yabancı futbolcu alma hakkı bulunan sarı-lacivertliler Ademi'yi de kiralık göndererek kontenjanda bir kişilik daha yer açmayı planlıyor.

TRABZONSPOR'DA TRONDSEN GERİ DÖNECEK GİDECEKLER VAR

Kadrosunda lisanslı 13 yabancı bulunduran bordo-mavililerde 1 oyuncu için kontenjan bulunurken, ayrılacak yabancı isimler yönetimin elini rahatlatacak. Orta saha ile forvet hattına birer yabancı takviyesi planlayan bordo-mavililerin en az bir yabancı isimle daha yollarını ayırması gerekiyor. Kontenjanda yer açılırsa, takıma dönmeye hazırlanan Trondsen'in de ara dönemde lisansı çıkarılacak.

Öte yandan pandemi nedeniyle bir sene ertelenen yeni yabancı kuralı da gelecek sene devreye girecek. Kademeli olarak geliştirilecek olan kural gelecek sene yine kadroda 14 yabancı olarak belirlense de ilk 11'de maksimum 8 yabancı futbolcuya izin verilecek. Kadrodaki yabancı sayısı 2022-2023 sezonunda 12 ve 2023-2024 sezonunda ise 10 yabancıya düşürülecek.