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    4 büyüklerin yayın gelirleri

    4 büyüklerin yayın gelirleri

    Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken Dünya Kupası arasına kadar naklen yayın gelirinden en çok parayı kazanan takımlar belli oldu. Galatasaray bu alanda zirvede yer aldı.
    • 17.11.2022 - 13:40
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    Spor Süper Lig'de 14 hafta tamamlanırken dört büyüklerin yayın gelirindeki toplam kazancı belli oldu.

    Kulüpler, toplamda 399,5 milyon liranın sahibi oldu.

    Galatasaray zirvede

    Kulüpler 13'er maç yaparken, en fazla geliri 118 milyon 186 bin lirayla Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızlılar lige katılım bedeli olarak 33 milyon 416 bin lira, geride kalan yıllardaki 22 şampiyonluk sayesinde 62 milyon 920 bin lira ve ligdeki performansıyla 21 milyon 850 bin lirayı kasasına koydu.

    4 büyüklerin yayın gelirleri #1

    Fenerbahçe ikinci sırada

    Geçmiş yıllarda 19 şampiyonluğu bulunan ve bu alanda Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, ligde bu sezon 2 puan farkla zirvede yer alsa da yayın geliri paylaşımında ikinci sırada kaldı.

    Sarı-lacivertliler, lige katılım payının yanı sıra geçmiş şampiyonluklardan 54 milyon 340 bin lira ve lig performansından 23 milyon lira olmak üzere toplamda 110 milyon 756 bin liralık kazanca ulaştı.

    4 büyüklerin yayın gelirleri #2

    Beşiktaş geride kaldı

    Süper Lig'de 16 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş, bu kalemden 45 milyon 760 bin lira, ligdeki performansından da 18 milyon 400 bin lira kazanım sağladı. Siyah-beyazlılar, lige katılım payıyla birlikte toplamda 97 milyon 576 bin lirayı hanesine yazdırdı.

    4 büyüklerin yayın gelirleri #3

    Son şampiyon 72 milyon lira kazandı

    Son şampiyon Trabzonspor ise şampiyonlar payından 20 milyon 20 bin lira ve lig performansından 19 milyon 550 bin lira kazandı. Lige katılım payıyla birlikte bordo-mavililerin kasasına 72 milyon 986 bin lira girdi.

    4 büyüklerin yayın gelirleri #4

    Gelirler nasıl hesaplanıyor?

    Ligin yayın hakkı için sezon başında yapılan ihalede en yüksek teklif, 2 milyar 105 milyon lirayla beIN Sports'tan gelmişti.

    İlk etapta bu teklif beğenilmeyip ihale iptal edilse de yapılan görüşmeler neticesinde taraflar arasında 2 milyar 200 milyon lirada mutabakat sağlandı.

    Federasyon ve alt ligler için ayrılan pay çıktıktan sonra Süper Lig takımlarına 1 milyar 716 milyon lira dağıtılacak.

    4 büyüklerin yayın gelirleri #5

    Şampiyon ne kadar kazanıyor?

    Böylece kulüpler, lige katılım bedeli olarak 33 milyon 416'şar bin lira alırken, her galibiyette 2 milyon 300 bin lira, beraberlikte de 1 milyon 150 bin lira kazanıyor.

    Geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler, kazandıkları her şampiyonluk için 2 milyon 860 bin lirayı kasasına koyacak. Sezonu şampiyon tamamlayan takımın şampiyonluk ödülü ise 33 milyon 200 bin lira.

    4 büyüklerin yayın gelirleri #6


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