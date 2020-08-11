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    4 büyüklerin zarar bilançosu

    4 büyükler 2019/20 dönemi mali bilançosunu açıkladı. Yeni sezonda en çok zarar eden kulüp, 477 milyon lira ile Beşiktaş oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 09:33
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    4 büyüklerin zarar bilançosu

    Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamalara göre 4 büyüklerin zarar bilançoları belli oldu.

    Maddi sorunlarla boğuşan Beşiktaş ve Fenerbahçe en yüksek zararı açıklarken, Galatasaray ve Trabzonspor da kâr elde edemedi.

    4 büyüklerin zarar bilançosu #1

    BEŞİKTAŞ'IN ZARARI YÜKSELDİ

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; 31 Mayıs 2019 dönem zararı 305 milyon 711 bin 408 TL açıklanırken, 31 Mayıs 2020 itibarıyla bu rakam 477 milyon 704 bin 296 TL'ye yükseldi.

    FENERBAHÇE DÜZELİŞİ DEVAM ETTİRİYOR

    2018/19 sezonunda 205 milyon lira zarar ettiğini açıklayan sarı-lacivertliler, bu sezon 154 milyon lira zarar ettiğini duyurdu.

    4 büyüklerin zarar bilançosu #2

    Şu ana kadar açıklanan zarar bilançoları: (31 Mayıs 2020 / KAP)

    Beşiktaş: 477 milyon TL

    Fenerbahçe: 154 milyon TL

    Galatasaray: 46 milyon TL

    Trabzonspor: 36 milyon TL

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