4 büyüklerin zarar bilançosu

4 büyükler 2019/20 dönemi mali bilançosunu açıkladı. Yeni sezonda en çok zarar eden kulüp, 477 milyon lira ile Beşiktaş oldu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamalara göre 4 büyüklerin zarar bilançoları belli oldu.

Maddi sorunlarla boğuşan Beşiktaş ve Fenerbahçe en yüksek zararı açıklarken, Galatasaray ve Trabzonspor da kâr elde edemedi.

BEŞİKTAŞ'IN ZARARI YÜKSELDİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; 31 Mayıs 2019 dönem zararı 305 milyon 711 bin 408 TL açıklanırken, 31 Mayıs 2020 itibarıyla bu rakam 477 milyon 704 bin 296 TL'ye yükseldi.

FENERBAHÇE DÜZELİŞİ DEVAM ETTİRİYOR

2018/19 sezonunda 205 milyon lira zarar ettiğini açıklayan sarı-lacivertliler, bu sezon 154 milyon lira zarar ettiğini duyurdu.

Şu ana kadar açıklanan zarar bilançoları: (31 Mayıs 2020 / KAP)

Beşiktaş: 477 milyon TL

Fenerbahçe: 154 milyon TL

Galatasaray: 46 milyon TL

Trabzonspor: 36 milyon TL