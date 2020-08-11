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4 büyüklerin zarar bilançosu
4 büyükler 2019/20 dönemi mali bilançosunu açıkladı. Yeni sezonda en çok zarar eden kulüp, 477 milyon lira ile Beşiktaş oldu.
- Haber Merkezi
- 11.08.2020 - 09:33
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamalara göre 4 büyüklerin zarar bilançoları belli oldu.
Maddi sorunlarla boğuşan Beşiktaş ve Fenerbahçe en yüksek zararı açıklarken, Galatasaray ve Trabzonspor da kâr elde edemedi.
BEŞİKTAŞ'IN ZARARI YÜKSELDİ
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; 31 Mayıs 2019 dönem zararı 305 milyon 711 bin 408 TL açıklanırken, 31 Mayıs 2020 itibarıyla bu rakam 477 milyon 704 bin 296 TL'ye yükseldi.
FENERBAHÇE DÜZELİŞİ DEVAM ETTİRİYOR
2018/19 sezonunda 205 milyon lira zarar ettiğini açıklayan sarı-lacivertliler, bu sezon 154 milyon lira zarar ettiğini duyurdu.
Şu ana kadar açıklanan zarar bilançoları: (31 Mayıs 2020 / KAP)
Beşiktaş: 477 milyon TL
Fenerbahçe: 154 milyon TL
Galatasaray: 46 milyon TL
Trabzonspor: 36 milyon TL